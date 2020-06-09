Olimpia Milano, Nedovic ve Burns ile yolları ayırdı

İtalyan ekibi Olimpia Milano, Sırp basketbolcu Nemanja Nedovic ile ABD asıllı İtalyan oyuncu Christian Burns ile yollarını ayırdı.

Olimpia Milano, Nedovic ve Burns ile yolları ayırdı
09.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:48
İtalyan ekibi Olimpia Milano, Sırp basketbolcu Nemanja Nedovic ile ABD asıllı İtalyan oyuncu Christian Burns ile yollarını ayırdı.

İtalyan takımının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, oyunculardan Nemanja Nedovic ile Christian Burns ile yolların ayrıldığı duyuruldu. İki basketbolcu da iki senedir Olimpia Milano takımında forma giymişti.

Nedovic, THY Euroleague'de bu sezon 11.5 sayı, 2.7 asist ve 2.5 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. Burns ise yine Euroleague'de 1.0 sayı, 0.8 ribaund ve 0.1 asist ortalamalarıyla oynadı.

İtalyan temsilcisi yeni sezon için Kyle Hines, Malcolm Delaney ve Davide Moretti'yi kadrosuna dahil etmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Basketbolcu, Milano, Spor, Haber

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