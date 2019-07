Olimpija Ljubljana cephesinden E.Y. Malatyaspor maçı öncesi açıklama

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında perşembe günü Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Olimpija Ljubljana 'da açıklamada bulunan Teknik Direktör Safet Hadzic, "Maçın favorisi Yeni Malatyaspor. Kampta oynadıkları hazırlık maçlarını izledik. Bazı tespitlerimiz oldu ancak takımı tam olarak tanımıyoruz" dedi.Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü Safet Hadzic, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada yarınki müsabakayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Rakipleri Yeni Malatyaspor'u tanımadıklarını kaydeden Hadzic, "Rakip takım bizim için bilinmiyor. Çünkü kadrolarında çok fazla değişiklik oldu. Aynı zamanda takımın başına yeni bir antrenör geldi. Farklı bir oyun sistemine sahipler. Kamptaki hazırlık maçlarını izledik ve bazı tespitlerimiz oldu. Ancak takımın ne şekilde bir sistem ve oyuncu kadrosuyla mücadele edeceğini bilmiyoruz. Mali durumları ve güçlü Türk ligleri göz önüne alındığında maçın favorisinin onlar olduğunu söyleyebiliriz. Ancak oyuncularıma inanıyorum. Sürpriz yapmak ve turu geçmek için her şeyi yapacağız" dedi.Hadzic kendi liglerinde oynadıkları ilk 2 maçı kazandıklarını ve iyi bir kadroya sahip olduklarını da belirterek şunları söyledi:"Elimizdeki oyuncular gerçekten kaliteli. Sahada ne yapacağını bilen ve şu an için başarılı olan pozitif bir oyuncu grubu oluşturuldu. Futbolcularımın Malatya karşısında ilk maçta sahada elinden geleni yapacağına inanıyorum. Ligdeki ilk 2 maçımızı da kazanarak iyi başlangıç yaptık. İlk maçtan avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz. Umarım her şey bizden yana olur." - MALATYA