Haberler» Spor» Haber

Olimpija Ljubljana Malatya'ya geldi

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana, Malatya'ya geldi.

24.07.2019 13:59 Olimpija Ljubljana Malatya'ya geldi

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana, Malatya'ya geldi.
Özel uçakla Malatya Erhaç Havalimanı'na gelen kafilede futbolcular ve teknik heyetin yanı sıra yöneticiler de yer aldı. Olimpija Ljubljana kafilesi daha sonra havalimanından otobüsle ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.
Tarihinde ilk kez Avrupa maçına çıkmaya hazırlanan Yeni Malatyaspor, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile yarın saat 20.00'de Malatya Stadyumu'nda karşılaşacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Takımın havalimanında görüntüleri
- Genel ve detay görüntüler
?


- Malatya

Ljubljana, Slovenya, Malatya, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:42   Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını tamamladı
15:40   Beşiktaş ikinci etap kampı için Avusturya'da
15:39   Kasapoğlu, 16 Yaş Altı Küçük Kızlar Avrupa Şampiyonu Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti
15:38   Napoli başkanından Eljif'e 'Hoş geldin' mesajı
15:32   Galatasaray'ın yeni transferi Michael Seri'ye kral dairesi
15:28   Sacit Ali Eren: "Hocamızın raporu doğrultusunda 13 transfer yaptık"
15:27   Gençlikspor basın bayramını kutladı