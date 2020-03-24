Olimpik Lyon'un 2019-20 Sezonunda Şu Ana Kadar Attığı En İyi 5 Gol
Fransa Ligue 1'in en güçlü ekiplerinden Olimpik Lyon'un 2019-20 sezonunun mart ayına kadar attığı en güzel beş golü sizin için seçtik. İşte Tousart, Memphis ve Cornet'nin attığı en iyi goller ekranlarınıza geliyor!
24.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:01
Fransa Ligue 1'in en güçlü ekiplerinden Olimpik Lyon 'un 2019-20 sezonunun mart ayına kadar attığı en güzel beş golü sizin için seçtik. İşte Tousart, Memphis ve Cornet'nin attığı en iyi goller ekranlarınıza geliyor!
Kaynak: Dugout