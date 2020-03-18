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Olimpik Marsilya Oyuncularından "Evde Kal" Challenge

Olimpik Marsilya oyuncuları, korona virüsü salgını tehdidi yüzünden alınan önlemler dolayısıyla evlerinde vakit geçirirken birbirlerini "Evde Kal" challenge'a davet etti. Evlerindeki tuvalet kağıdı rulolarıyla estetik hareketler geçiren ve soyal medyada paylaşıp birbirlerini test eden oyuncular, bu kritik günlerde taraftarlarına renkli anlar yaşatmayı başardı.

18.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:00
Olimpik Marsilya oyuncuları, korona virüsü salgını tehdidi yüzünden alınan önlemler dolayısıyla evlerinde vakit geçirirken birbirlerini "Evde Kal" challenge'a davet etti. Evlerindeki tuvalet kağıdı rulolarıyla estetik hareketler geçiren ve soyal medyada paylaşıp birbirlerini test eden oyuncular, bu kritik günlerde taraftarlarına renkli anlar yaşatmayı başardı. Olimpik Marsilya Oyuncularından ’Evde Kal’ Challenge

Kaynak: Dugout

Etiketler : Olimpik Marsilya, Spor

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