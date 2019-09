- Olimpiyat madalyalı Milli Atlet, Türk kadının gücünü yeniden dünyaya göstermek istiyor

- Olimpiyat madalyalı Milli Atlet, Türk kadının gücünü yeniden dünyaya göstermek istiyorOlimpiyat Madalyalı Milli Atlet Gamze Bulut Duvar: "Türk kadınları asla vazgeçmez, sonuna kadar gider""2012 Olimpiyat derecesinin tesadüf olmadığını göstermek isteyen bir Gamze var"ISPARTA - Londra 2012 Olimpiyatları'nda gümüş madalya elde eden, daha sonra yasaklı madde kullandığı iddiasıyla gündeme gelen milli atlet Gamze Bulut Duvar, kendisine verilen doping cezası konusunda hukuk mücadelesini sürdürürken diğer yandan da azim ve kararlığını yeniden döndüğü spor hayatı için de gerçekleştirmek istiyor. Aldığı cezanın ardından 2 çocuk sahibi olan ve verilen cezanın 2020 yılı mayıs ayında sona ereceğini kaydeden Milli Atlet Gamze Bulut Duvar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda boy göstererek, yeniden Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak için çalışıyor. Isparta 'da bir süredir Avustralyalı Antrenörü gözetiminde çalışan Bulut, kendisine yöneltilen 'ceza alan sporcular pes eder' yorumuna karşılık, "Türk kadını asla pes etmez" yanıtını verdi.Milli Atlet Gamze Bulut Duvar, kendisi gibi Milli Atlet Hakan Duvar ve 2 çocuğuyla birlikte zamanının çoğunu yeniden olimpiyatlarda madalya kazanmak için harcıyor. Eşi Hakan Duvar ile Nil ve Bulut isminde 2 çocuğa sahip olan bulunan Duvar, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.2012 yılında milli atlet unvanıyla Londra Olimpiyatları'nda Türkiye'ye gümüş madalya getiren Gamze Bulut Duvar, "Londra 2012 Olimpiyatları'nda 1500 metrede ülkemizi temsil ettim. Aynı zamanda o sene Helsinki'de yapılan Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ettim. 1500 metrede Olimpiyat ve Avrupa ikinciliklerim var. 2016'dan sonra kötü bir süreç geçirdim. Ceza aldım, 2020 mayıs ayında bu cezam bitecek. Tekrardan Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na Isparta'da eşimin desteğiyle hazırlanıyorum. Güller diyarında yaşıyoruz. Eşim de milli atlet. Isparta'yı çok seviyoruz. Antalya'ya yakın olması bizim için bir avantaj. Rakım, arazi, zemin ve havası olarak çok güzel bir şehir Isparta. Dediğim gibi rakımı çok yüksek. Sidre, Gölcük muhteşem, Davraz'da da çok güzel bir tesis var. 2016'da ceza almadan önce orada kamp yapıyorduk" dedi.Hedef: Tokyo Olimpiyatları'nda Türk Bayrağı'nı yeniden dalgalandırmakHedefinin yeniden olimpiyatlarda derece elde etmek olduğunu vurgulayan Gamze Bulut Duvar, "Şimdiki hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda koşmak. Önceliğim baraj geçmek. 1500 metrede olimpiyat barajı 4.04. Onu geçip Tokyo Olimpiyatları'na gitmek ve aynı zamanda Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil etmek istiyorum. Antrenmanlarım çok güzel gidiyor. Açıkçası çok yeni oldu her şey. Yaklaşık 1.5 yıldır konuştuğumuz bir hoca vardı Avustralyalı. Onunla iletişim geçtik. Sağ olsun beni çalıştıracağını söyledi. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde laktat testi yaptık. Çok verimli geçti. Her şey çok güzel geçiyor. Ben aynı zamanda anneyim. 2 çocuğum var. Annelik de güzel gidiyor. Hem anne hem de atlet olmak çok ayrı bir duygu. Çocuklarımın biri 4, biri de 2 yaşında. Eşim de çok destek oluyor bana. Yeri geliyor çocuklarla sahada oyun oynuyor, yeri geliyor çocuklarımıza bakıyor. Yemeğinden uykusuna kadar çocuklarımın bakımında yanımda oluyor. İnşallah, emeğimizin karşılığını alırız. Oradaki hedefim final koşmak. Yarışlar seçme, yarı final, final şeklinde oluyor. Finale kaldıktan sonra ne olacağını bilmiyoruz. Benim de hedefim kesinlikle finale koşmak Londra'da da öyle oldu. Önceliğim final koşmak. Finalde tamamen taktik oluyor" diye konuştu."Eşimle biz bu hayatı sevdik"Sporculuk hayatının yanı sıra aynı zamanda bir anne olduğunu sözlerine ekleyen Duvar, kendisine spor hayatına devam etmesi konusunda en büyük desteği mili atlet eşi Hakan Duvar'ın sağladığını dile getirerek, "Annelik çok güzel. Zor tarafları da var aslında. Normal bir sporcu akşam 9'da uyuyup sabah 7'de antrenmana çıkıyor. Biz de tam tersi. Akşam 10'da uyuduğumda gece 2'de, 3'te kalkmalar. Biz bu süreci aşmaya çalışıyoruz. Biraz zor oluyor ama. Her sabah kalktığımda güneş doğduğunda antrenmana çıkmak zorunda olduğumu görüyorum. Çocuklarım beni motive ediyor, enerji veriyorlar, zevk alıyoruz ve mutluyuz. Biz bu hayatı sevdik aslında. Saygı ve sevgi çerçevesinde hayat devam ediyor" şeklinde konuştu."Kadınların vazgeçmesini istemiyorum, pes etmesini de istemediğim için asla vazgeçmiyorum"Olimpiyat derecesi elde ettikten sonra zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Duvar, "2012'de her şey çok hızlıydı, ben çok gençtim. 2016 yılında ben bunu söylemem belki çok doğru; 2016 kasım ayında doğum yaptım, sırf Rio Olimpiyatları'na gitmek için şubat ayında bebeğimi bırakıp, kampa gittim. Şubat ayından sonra kötü bir süreçten geçtim. Ceza alabileceğimi öğrendim. Her şey çok zordu. Kendi kendime şunu söyledim, bırakabilirdim de aslında. 2020'de de pes etmediğim sürece hiçbir sıkıntı yok. 2020'de daha olgun, daha güçlü, başarı isteyen, işine dört elle sarılan bir Gamze var. 2012'nin tesadüf olmadığını göstermek isteyen bir Gamze var. Türk kadınlarının gücünü göstermek isteyen bir Gamze var. Şimdi çalıştığım antrenörüm bana 'Ceza alan sporcular kesinlikle koşmak istemez ama sen çok koşmak istiyorsun' demişti. Ben de ona 'Türk kadınları asla vazgeçmez, sonuna kadar gider' demiştim. Ben kadınların vazgeçmesini istemiyorum. Pes etmesini de istemediğim için asla vazgeçmiyorum" ifadelerini kullandı.