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Olimpiyat meşalesi, koronavirüs nedeniyle sergiden kaldırılacak

Japonya'nın Fukuşima eyaletinde olan ve olimpiyatların başlangıcını simgeleyen olimpiyat meşalesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından duyulan endişe nedeniyle sergiden kaldırılacak.

07.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:30
Olimpiyat meşalesi, koronavirüs nedeniyle sergiden kaldırılacak
Japonya 'nın Fukuşima eyaletinde olan ve olimpiyatların başlangıcını simgeleyen olimpiyat meşalesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından duyulan endişe nedeniyle sergiden kaldırılacak.
Japonya basınında yer alan haberlere göre, Japonya Olimpiyat Komitesi, ülkede koronavirüsün yayılmasıyla ilgili endişelerin artması nedeniyle olimpiyat meşalesinin halka açık sergisinin çarşamba gününden sonra kaldırılmasını kararlaştırdı.
Geçen ay Yunanistan'da yakılan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları ertelenmeden önce 121 gün ülkede gezdirilmesi planlan olimpiyat meşalesi, 20 Mart'ta Japonya'ya getirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Fukuşima, Japonya, Spor
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Haberler ›› Spor ››Olimpiyat meşalesi, koronavirüs nedeniyle sergiden kaldırılacak - Spor
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