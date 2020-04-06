Olimpiyat oyunları için yola çıktılar koronavirüs engeline takıldılar

Koronavirüs salgınından önce 2020 Olimpiyat Oyunları'nı izlemek için arazi tipi araçlarıyla yola çıkan Alman çift, olimpiyatların ertelemesiyle evsiz kaldı. Yola çıkmadan önce evlerini de kiralayan çift, bir aydır arabada yaşıyor.

Tokyo'da düzenlenmesi planlanan 2020 Olimpiyat Oyunları'nı izlemek isteyen Liliana Rachel (29) ve René Beck'in (37) adlı çift, arazi tipi binek araçlarıyla 1 Mart'ta yola çıktı. Almanya'nın Dresden kentinde yaşayan çift, yola çıkmadan önce evlerini kiraya verdi. Genç çiftin hayali 22 ülkeden geçerek 15 bin kilo metre yol gidip Olimpiyatları takip etmek istiyorlardı. Hırvatistan sınırına geldiklerinde seyahat kısıtlamaları sonucu geri döndü.

KOROANVİRÜS SEBEBİYLE ARAÇTA YAŞIYORUZ

Hayallerindeki bu yolculuk için 35 bin Avro biriktiren çift aynı zamanda yılın sonuna kadar Dresden'deki dairelerini kiralamıştı. Biriktirdikleri paranın bir kısmıyla, arazi otomobillerini yaşam alanına dönüştüren çiftin amacı gidecekleri yol boyunca araçlarında yaşamaktı.

René Beck, araçlarında yaptıkları değişiklikleri "Çadırlı bir bagaj, bir kompresör soğutucu, bir yatak sistemi ve güneş enerjisiyle ısıtma sistemi" olarak ifade etti. Genç çift, araçlarında rahat bir şekilde duş aldıklarını, yemek yaptıklarını ve uyuduklarını belirtti.

15 BİN KM YERİNE 2 BİN KM GİTTİLER

Beck yaptığı açıklamada "Koronavirüs krizi nedeniyle geri dönmek zorunda kaldık. 15 bin kilometre yerine, dönüş yolculuğu da dahil olmak üzere sadece 2 bin 020 kilometre gidebildik. Yaşadıkları kente döndüklerinde evleri olmayan çift arabalarında yaşıyor.

Kaynak: DHA