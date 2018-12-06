Olimpiyat Şampiyonları Bu Tesisten Çıkacak

06 Aralık 2018 Perşembe 12:12



06 Aralık 2018 Perşembe 12:12

EMRE AYVAZ - Sakarya, uluslararası standartlara uygun inşa edilen atletizm tesisiyle olimpiyatlara hazırlanan sporculara ev sahipliği yapacak.Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından Adapazarı ilçesinde yaklaşık 50 dönüm alan üzerine yapılan sentetik yüzeyli atletizm tesisi, atletizm branşları olan atlama, atma ve koşu dallarında hizmet verecek.Yaklaşık 5 milyon liralık yatırımla yapılan ve yüzde 95'i tamamlanan tesiste, 4 soyunma, 1 antrenör, 1 sağlık ve 1 idare odası, kafeterya, 100 araçlık otopark ve 500 kişilik tribün yer alıyor.Gece aydınlatması da bulunan uluslararası standartlara sahip atletizm pisti, müsabakaların olmadığı zamanlarda vatandaş ve hakemlerin kullanımına sunulacak.Yakın zamanda açılması planlanan tesiste, Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezleri (TOHM) projesi sporcuları yetişecek."Atletizm ana branşlarımızdan biri"Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin Sakarya'ya kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Çelikel, pistin, Sakarya Nehri kenarında ve Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nın yakınında 50 bin metrekarelik alana inşa edildiğini belirterek, şunları kaydetti:"Buranın tahsisini, Genel Müdürlüğümüz adına alarak başladık. Devamında alanın dolgusunun yapılmasıyla ilgili Büyükşehir Belediyesiyle protokol yaptık. Büyükşehir Belediyemiz alanın dolgu işlemlerini gerçekleştirdi. Uluslararası standartlardaki bu sentetik yüzeyli atletizm tesisinde sporcu, hakem, soyunma odaları, hizmet birimleri, sosyal tesis alanları bulunuyor."Tesiste 8 kulvarlı atletizm pisti, 2 çekiç atma, 2 gülle atma, 4 uzun üç adım atlama, 3 sırıklı atlama, engelli havuzu, ayrıca doğal çim yüzeyli alan ve 100 tonluk sulama deposunun bulunduğunu aktaran Çelikel, spor kompleksinin 80 projektörlü aydınlatma sistemine ve 500 kişilik kapalı tribüne sahip olduğunu kaydetti.Çelikel, tesisin yüzde 95'inin tamamlandığını ve yakın zamanda hizmete sunulacağını dile getirerek, "Sakarya, sporcu altyapısı çok güçlü bir şehir, atletizm de ana branşlarımızdan biri. Her ilde yok bu tesis. İnşallah açıldıktan sonra Bakanlığımızın spora dair en önemli projelerinden olan TOHM projesi burada uygulanacak. Bu tesisten çok önemli şampiyonların çıkacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Yüklenici firma yetkilisi Faruk Faruk da pistin yatırım bedelinin 5 milyon lira olduğunu söyledi.Faruk, 50 bin metrekare alan üzerine kurulan tesisin tamamlanmak üzere olduğunu aktararak, "Soyunma odaları, pist alanı, yeşil saha, tamamıyla uluslararası standartlara uygun şekilde yapılıyor. Burada tam kapasiteyle yaklaşık 40 sporcu çalışma yapabilecek. Koşu alanlarımız var, bunlar bitmek üzere. Tribün bitti, otopark var. Sakarya Nehri kenarında güzel bir alanı değerlendirdik." diye konuştu.