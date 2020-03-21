Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'den 'Evde kal Türkiye' çağrısına destek - Spor

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'den "Evde kal Türkiye" çağrısına destek

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.

21.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:01
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye " çağrısına destek verdi.
Milli güreşçi, yayımladığı videoda dünyada hızlı bir şekilde yayılan Kovid-19'un son günlerde Türkiye'de de görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Devletimiz ve Sağlık Bakanlığı'mız gerekli tedbirleri alıyor. Milletçe, vatandaş olarak bize de bazı tedbirleri almak düşüyor. Zaruri bir işimiz olmadığı müddetçe dışarı çıkmayalım, evde vakit geçirelim. Ben şu an evimdeyim, ailemle birlikte vakit geçiriyorum. Sporumu evimde yapmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca evde vakit geçirmeye çalışalım. Bunları yaptığımız müddetçe koronavirüsün yayılmasını durduracağız ve inşallah ülkemizden gitmesini sağlayacağız. Devlet ve millet olarak elele vererek, inşallah bu zor günlerin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül’den ’Evde kal Türkiye’ çağrısına destek

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'den "Evde kal Türkiye" çağrısına destek
Etiketler : Taha Akgül, Türkiye, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

UEFA’dan kulüplere müjde! 30 Nisan’a kadar uzatıldı Spor
UEFA'dan kulüplere müjde! 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Milan’da forma giyen Hakan: İtalya’da durumlar çok kötü Spor
Milan'da forma giyen Hakan: İtalya'da durumlar çok kötü
Koronavirüs Barcelona’yı da vurdu! Oyunculardan fedakarlık istediler Spor
Koronavirüs Barcelona'yı da vurdu! Oyunculardan fedakarlık istediler
Emre Belözoğlu açıkladı: Evde idmanlara başlayacağız Spor
Emre Belözoğlu açıkladı: Evde idmanlara başlayacağız
Mustafa Cengiz’den flaş play-off açıklaması Spor
Mustafa Cengiz'den flaş play-off açıklaması
İtalyan profesörden olay iddia: Virüs İtalya’da o maç yüzünden yayıldı Spor
İtalyan profesörden olay iddia: Virüs İtalya'da o maç yüzünden yayıldı
Rize’nin yengesinin iç çamaşırlı ’Evde kal’ paylaşımı olay oldu Spor
Rize'nin yengesinin iç çamaşırlı "Evde kal" paylaşımı olay oldu
Trabzonspor, Liverpool’un gündemindeki Uğurcan için servet istiyor Spor
Trabzonspor, Liverpool'un gündemindeki Uğurcan için servet istiyor

Son Dakika Spor Haberleri

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'den "Evde kal Türkiye" çağrısına destek - Spor Borislav Stankovic, hayatını kaybetti - Spor Parkenin dışındakiler | Matt Babcock – Özel Röportaj - Spor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor - Haber Sivassporlu futbolculara izin verildi - Spor UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi - Spor Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu - Haber Sivasspor'da korona virüs izni - Spor Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü - Spor Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede - Spor Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız - Spor İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı - Spor
Loading