Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Olimpiyat şampiyonu Van der Burgh, koronavirüsle mücadele ediyor - Spor

Olimpiyat şampiyonu Van der Burgh, koronavirüsle mücadele ediyor

Olimpiyat şampiyonu eski yüzücü Güney Afrikalı Cameron van der Burgh, 2 haftadır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiğini ifade etti.

23.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:48
Olimpiyat şampiyonu Van der Burgh, koronavirüsle mücadele ediyor
Olimpiyat şampiyonu eski yüzücü Güney Afrikalı Cameron van der Burgh, 2 haftadır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiğini ifade etti.
Twitter hesabından açıklama yapan 31 yaşındaki Van der Burgh, "14 gündür koronavirüs ile mücadele ediyorum." şeklinde görüş belirtti.
Genç ve sürekli spor yapan bir insan olduğunu hatırlatan Van der Burgh, sağlıklı olmasına rağmen virüsü ağır yaşadığını kaydetti.
2012 Londra Olimpiyatları 100 metre kurbağalamada altın madalya kazanan eski yüzücü şunları aktardı:
"En şiddetli semptom olan aşırı ateşin hafiflemesine rağmen, hala ciddi bir yorgunluk ve atlatamadığım şiddetli öksürük ile mücadele etmeye devam ediyorum. Eğer ufak bir yürüyüş yaparsam saatlerce bitkin kalıyorum."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Twitter, Van, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Mustafa Cengiz yaşa takıldı! İşte G.Saray’ın geçici başkanı Spor
Mustafa Cengiz yaşa takıldı! İşte G.Saray'ın geçici başkanı
Bülent Uygun ’Allah rızası için’ diyerek koronavirüs uyarısı yaptı Spor
Bülent Uygun "Allah rızası için" diyerek koronavirüs uyarısı yaptı
Koronavirüsün futbola etkisi, Emre’nin tüm planlarını suya düşürdü Spor
Koronavirüsün futbola etkisi, Emre'nin tüm planlarını suya düşürdü
Başakşehir’e ilk darbe yıldız isimden! Sezon sonu ayrılacağını açıkladı Spor
Başakşehir'e ilk darbe yıldız isimden! Sezon sonu ayrılacağını açıkladı
Koronavirüs, NBA’i darmadağın etti! Maddi zarar rekor seviyeye çıktı Spor
Koronavirüs, NBA'i darmadağın etti! Maddi zarar rekor seviyeye çıktı
Messi’nin koronavirüsten korunmak için yaptığı hamle şaşırttı Spor
Messi'nin koronavirüsten korunmak için yaptığı hamle şaşırttı
Koronaya yakalanan ünlü teknik adam, karantina süresini hiçe saydı Spor
Koronaya yakalanan ünlü teknik adam, karantina süresini hiçe saydı
F.Bahçeli idareci üzücü haberi verdi: Yüzde 1 milyon koronayım Spor
F.Bahçeli idareci üzücü haberi verdi: Yüzde 1 milyon koronayım

Son Dakika Spor Haberleri

Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her şey - Spor Altay'da Kappel beklentilerin altında kaldı! - Spor Adanasporlu taraftarlardan yaşlılara destek - Spor Campanharo'nun ailesi 'evde kal' çağrısına uyuyor - Spor Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti - Spor Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı - Spor Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum - Spor Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü - Spor Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım - Spor "En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın - Magazin
Loading