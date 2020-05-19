Olimpiyat sporcuları, 19 Mayıs'ı atlama kulelerinde İstiklal Marşı okuyarak kutladı (3)

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, stadyumlarda okunan İstiklal Marşı ile coşkuyla kutlandı.

Olimpiyat sporcuları, 19 Mayıs'ı atlama kulelerinde İstiklal Marşı okuyarak kutladı (3)
19.05.2020 22:56 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:58
Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, stadyumlarda okunan İstiklal Marşı ile coşkuyla kutlandı.
Erzurum'da yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alanlarda kutlanamayan 19 Mayıs, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Saatler 19.19'u gösterdiğinde milli sporcular Kazım Karabekir Stadyumu'nda, Palandöken ilçesindeki Kiremitliktepe atlama kulelerinde de olimpiyat sporcuları dev Türk bayrağı ve Atatürk portresi açarak İstiklal Marşı'nı okudu.
Etkinlikler, AA ekibince drone ile görüntülendi.
En güzel 19 Mayıs sözleri! Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs mesajları! Resimli 19 Mayıs sözleri!

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Erzurum, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Van’da bir mahalle daha taziye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı Haber
Van'da bir mahalle daha taziye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Tavşanlı’da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Erdoğan, Ramazan Bayramı’ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Şafak Sezer’den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut’a sert tepki: Bir daha çalışmam! Haber
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Çin’de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine ’Günlerce ağladım, sıra sende’ notuyla 1 ton soğan gönderdi Haber
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu Haber
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu
Haberler››Güncel››Olimpiyat sporcuları, 19 Mayıs'ı atlama kulelerinde İstiklal Marşı okuyarak kutladı (3) - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:56: Jandarma gençlik meşalesini Sevgi Evleri'nde yaktı - Haber 22:56: Cammu Keşmir'de Hizbul Mücahidin liderlerinden Junaid Ashraf Sehrai öldürüldü - Haber 22:54: Alanya'da tekneler denize 19 Mayıs için açıldı - Haber 22:54: Düzce'de "19 Mayıs Bisiklet Turu" düzenlendi - Haber 22:53: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - AYDIN - Haber 22:26: 18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu - Haber 22:07: Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı - Haber 20:47: Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı - Haber 18:11: Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! - Magazin 17:31: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı - Haberler