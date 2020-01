Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'da coşkuyla karşılandı

2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma hakkını elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul 'da büyük coşkuyla karşılandı.İstanbul Havalimanı'nda çok sayıda voleybolseverin çiçeklerle ve bando eşliğinde karşıladığı ay-yıldızlı kafile, uzun süre havalimanından ayrılamadı.Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Hedefimiz olimpiyattı, bu hedefe ulaşan sultanları bütün ülke huzurunda tebrik ediyor, kutluyorum. Kolay olmadı, zorlu bir maratondu. Çok emek verildi, çok çalışıldı ve bu noktaya gelindi. Gittiğimizden beri Hollanda'da bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bizleri desteklemeleri büyük güç oldu." diye konuştu."Tokyo'da da derece elde edeceğiz"Tokyo Olimpiyatları'nda da derece hedeflediklerini kaydeden Üstündağ, şunları söyledi:"Bir olimpiyata gitme ihtiyacımız vardı ve bunu da başardık. Kaptan başta olmak üzere bütün ekibi kutluyorum. İnanılmaz bir efor sarf ettiler. Birlik, beraberlik içinde, forması için mücadele eden çocuklar bunu başardılar. Bütün ülkenin huzurunda alınlarından öpüyorum. Hedeflerimiz bitmedi. Tokyo'da da derece elde edeceğiz. Bu kısa sürede başarılan bir şey değil. Tokyo'da bir kürsü olabilir mi, olabilir. Bu takım bu güce sahip. Daha önce de ABD ile final oynadık. Geçen yıl ilk dörde girdik eksiklerimiz olmasına rağmen. Bu ülkeye bu güzelliği yaşatacağız. Olimpiyatta da derece elde edeceğiz."Ay-yıldızlı ekibin antrenörü Giovanni Guidetti'yi de tebrik eden Başkan Üstündağ, şunları aktardı:"Guidetti'yi kutluyorum. İşini çok seven bir antrenör. Dün şampiyon olduk, olimpiyat şansı elde ettik. İki saat geçmeden takım menajerine ve bana 'Tokyo hazırlıkları yapmamız gerekir' diye konuştu. Kafasını oraya yoran, beklentileri hep derece olan bir antrenöre sahibiz. Kendisi de uzun yıllardır ülkemizde. İşini, voleybolu çok seviyor. Önemli işlere imza attı. Avrupa ve dünyada yılın antrenörü oldu. Bizde de elinden gelen her şeyi verdi. 5 ay içinde Avrupa'da final oynadık, olimpiyat hedefini yakaladık ve Tokyo'da da derece bekliyoruz. Başaracak güce de sahibiz."Alttan iyi bir jenerasyon geldiğini söyleyen Üstündağ, "Bugün 16 yaş grubu Avrupa Şampiyonu oldu. Puan vermedi sadece bir set verdi. Ablalarını takip ediyorlar. Bu jenerasyon değişikliğinde bir yalnızlık hissetmedik. Her geçen yıl bu jenerasyon Avrupa ve dünyada bu yaş ortalamasına sahip bir takımız. Bu kafilede 1999-2000 doğumlu sporcularımız var. Bunlar daha birkaç olimpiyat görecek yaştalar. Türkiye artık her olimpiyatta var olacaktır. Olmaması için bir neden yok." şeklinde konuştu.Eda Erdem: "Olimpiyatı gerçekten hak ediyorduk"Takım kaptanı Eda Erdem Dündar ise Türkiye'nin böyle başarılara ihtiyacı olduğunu ve olimpiyatlara gitmeyi hak ettilerini belirterek, şunları kaydetti:"Bu görüntüyü hafızama kazımak istiyorum. Bu gurur hepimizin. Filenin Sultanları bu başarıyı hep birlikte, federasyonuyla birlikte kazandı. Başkanımız bir dediğimizi iki etmiyor. Gece gündüz çalışan bir ekibimiz var. Belki 1 haftalık maratondu bu ama bunun arkasında 3 senelik emek yatıyor. Geçtiğimiz yaz Avrupa Şampiyonası'nda çok güzel bir başarı elde ettik. Tüm Türkiye'yi bir yaptık. Biz bir olduk. Bugün de görüyorum ki ülkemizin bu tarz başarılara ihtiyacı varmış. Bu ekip, bu jenerasyon çok yetenekli, renkli karakterlerden kurulu. Biz bu olimpiyatı gerçekten hak ediyorduk. Çok zorlu bir mücadele verdik. Apeldoorn şehri sanki bir Ankara'da, İstanbul'da oynuyormuşuz gibiydi. Asıl kahramanlar orada bizi yalnız bırakmayan gurbetçilerimizdi. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bu takımın yolu çok açık. Çok ilgi, alaka var. Başarılara çok ihtiyacımız var. Biz bu başarılara çok açız. Yolun çok başında olduğumuzun farkındayız. Tokyo'yu başardık ama artık madalya için mücadele edeceğiz. O yüzden çok mutlu ve gururluyuz."AA muhabirine açıklamalarda bulunan Meryem Boz ise "Bu coşkulu karşılama için çok teşekkür ediyoruz. Tokyo biletini aldığımız için çok mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, biraz gülme vakti geldi diye düşünüyorum." dedi.Turnuvadaki performansıyla dikkati çeken milli oyuncu, "Ben çok bireysel konuşmak istemiyorum. O top oraya gelene kadar takım olarak mücadele ettik ve bu işi takım olarak yaptık." şeklinde konuştu.