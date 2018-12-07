Olimpiyatlar 2018'de Twitter'a Damga Vurdu

En çok konuşulan hashtagler, en çok Retweet edilen Tweetler ve en çok beğenilen Tweet'ler gibi bilgileri açıklayan Twitter, ek olarak konuya özel emojinin de duyurusunu yaptı. #TwitterdaOldu kullanıldığında belirecek emojiyle kullanıcılar, bu sene Twitter'a damga vuran olayları paylaşabilecek.

Dünyada olan her şey Twitter'da da oluyor.

2018 boyunca insanlar Twitter'da etkileşime geçti, kampanyalar başlattı, öğrendi, tartıştı ve sohbet etti. Ayrıca görüşlerini paylaşıp diğer bakış açıları hakkında fikir sahibi oldu. İnsanlar aralarındaki mesafeleri kısaltarak sahip oldukları sesleri birleştirdi. 2018'in sonuna yaklaştığımızda Twitter yıl boyunca öne çıkan eğlence, spor, sohbet ve son dakika haberlerini yansıtıyor. Bir olay herhangi bir yerde olduysa, Twitter'da da oldu.

2018 Twitter'da BTS, Obama, GIF ve köpek videolarının yılıydı: 2018'de yarım milyardan çok GIF kullanıldı

2018, Hollywood'da kadınların siyah giyerek cinsel saldırıya tepkilerini gösterdikleri #TimesUp hareketi, #MarchForOurLives adlı Amerika'da bazı okullarda yaşanan silahlı saldırılar üzerine devam eden siyasi tartışmalar ve #Pyeongchang2018 Kış Olimpiyatları gibi küresel spor etkinliklerinin herkes tarafından Twitter'da konuşulduğu bir yıl oldu.

Fakat 2018'de Tweet atmamızı sağlayan şeyler yalnızca politika ve sosyal hareketler değildi. Ünlü Güney Kore pop müziği K-Pop grubu BTS hızla yükseliyor. BTS'nin dans ettiği videoyu (#InMyFeelings challenge) içeren Tweet, Obama'nın Tweet'inin bile önüne geçerek 2018'in en fazla beğenilen Tweet tahtına oturdu