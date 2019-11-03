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Olimpiyatlar için Çorum'a gelen sporcular Hattuşa'yı gezdi

Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları için 38 ülkeden Çorum'a gelen sporcular 7 bin yıllık tarihi olan Hatti ve Hititlerin başkenti Hattuşa'yı gezdi.

03.11.2019 17:41Olimpiyatlar için Çorum'a gelen sporcular Hattuşa'yı gezdi
Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları için 38 ülkeden Çorum'a gelen sporcular 7 bin yıllık tarihi olan Hatti ve Hititlerin başkenti Hattuşa'yı gezdi.

Dünyanın en saygın spor organizasyonlarından biri olan Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları için Çorum'a gelen sporcular, arkeoloji tarihinde dünyada ki en önemli yerlerden biri kabul edilen Hatti ve Hititlerin Başkenti Hattuşa'yı gezdiler.

Çorum'un insanlık tarihi açısından önemli sayılan yerlerden biri olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Dünyanın dört bir yanından şehrimize gelen sporcu kardeşlerimiz, antrenörleri ve hakemler şehrimizi gezip burada gördükleri güzellikleri kendi ülkelerine götürecekler. 6 kıtadan yaklaşık 400 kişi birer kültür elçisi olarak kendi ülkelerine dönecek ve temiz şehir, kültürün merkezi, 7 bin yıllık tarihin izlerini taşıyan şehir diye Çorum'u anlatacaklar. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. İnanıyorum ki Çorum'umuzun dünyada ki bilinirliği bu çapta büyük ve güzel organizasyonlarla daha da artacak" dedi.

Dünyanın merkezi Çorum aynı zamanda tarihin ve kültürün de merkezi konumunda. Dünya tarihinde ilk planlı şehirler arasında yer alan Hatti ve Hititlerin Başkenti Hattuşa Çorum il sınırları içerisinde bulunuyor. Sonraki dönemlerde bu bölgeye Romalılar, Selçuklular ve Osmanlı Devleti hükmetmiş ve eserler bırakarak burayı kültürel anlamda önemli bir merkez haline getirmiş. Bugün, uluslararası birçok spor etkinliği ve olimpiyat düzeyinde organizasyonlara ev sahipliği yapan Çorum bu anlamda sporun da merkezi haline geldi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

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