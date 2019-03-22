Olivier Giroud, Fenerbahçe'ye Transferine Yeşil Işık Yaktı

Spor Toto Süper Ligde bu sezon istediği sonuçları alamayan ve gelecek sezon için şampiyon olacak kadroyu kurmak için takviye çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de önceliklerden birisi forvet transferi. Sarı-lacivertli yönetim, sportif direktör Damien Comolli'ye Olivier Girous'un transferi için tam yetki verdiği ortaya çıktı.

SON 10 YILIN EN SKORER İSMİ VAN PERSİE

Sarı-lacivertliler'in son 10 yılının en skorer ismi Robin van Persie. Bu istatistiği görünce sinirlenen Başkan Ali Koç, "Koskoca Fenerbahçe'ye bu istatistik yakışıyor mu?" diye tepki gösterdi ve Comolli'den bu sorunu halletmesini istedi.

"EĞER DÜZENLİ FORMA GİYEBİLECEK GEÇİŞ YAPMAYA HAZIRIM"

Fransız sportif direktör de vatandaşı Olivier Giroud'nun kapısını çaldı. Alman RTL kanalına konuşan Chelsea'nin tecrübeli golcüsü de, "Eğer düzenli forma giyebileceksem daha düşük profilli bir kulübe geçiş yapmaya hazırım" diyerek Fenerbahçe'ye transferine sıcak baktığını belitti.

(Star)