Olkan Soycan yükselişini sürdürüyor

Kaynak: İHA

Türkiye'de gün geçtikçe gelişmekte olan dizi film sektörü çığ gibi büyümeye devam ediyor.Çektiği dizileri dünya pazarına ihraç etmeye başlayan film sektörü bu konuda oldukça büyük gelir elde etmeye devam ederken, tabiki tv kanalları reyting kırmak için birbirleriyle adeta yarış halindeler. Buna bağlı olarak dizi film yapımcıları da dizilerde oyunculuk yapanların çoğunu profesyonel oyunculara yer verip izlenme reytingi kırarken, usta oyuncularda dizi başı büyük rakamlarla imza atıyor.Bu konuda her geçen gün yeni oyuncular da bu filmlerde görev almak ve kendilerini kanıtlamak için iyi bir eğitim sınavından geçiyorlar. Film sektöründe kaliteli projelerle kendilerini kanıtlamış olan ajanslarda dizilere yeni yetenekleri yönlendirmeye devam ediyor. Bazı yetenekli genç isimler ise kendi görüntüleri ile dikkat çekerek film şirketleri ve yönetmenlere bağlantıya geçiyor.Bunların arasında iki yıl önce Samsun'un ilçesi Çarşamba'dan İstanbul'a gelerek oyunculuğa başlayan Olkan Soycan, oyunculuğa nasıl başladığını şöyle açıklıyor, "Bir yakın arkadaşımın vasıtası ile bir film ajansına yazıldım. Ajansın dikkatini çektim ve bana ilk olarak "No 309" adlı dizide rol verdiler. Kısa bir rolüm oldu ancak çok heyecanlandım ve işimi severek yaptım. Daha sonra fazla eğitim almam gerektiğini fark ettim ve Ayla Algan Sanat Akademisine yazılıp oyunculuk ve kamera önü eğitimi aldım. Ardından "Fazilet Hanım ve Kızları" adlı dizide kısa bir rolüm daha olduktan sonra "Medcezir" adlı dizide kısa bir görev aldım. Oyunculuk konusunda son derece kendime güveniyorum, modellik için de yüzümün iyi olduğunu söylüyorlar, şuan da Silvio Massimo erkek giyim firması ile modellik çalışmalarını sürdürüyorum." diye konuştu.Yakışıklı ve genç oyuncu hedefinin film sektöründe iyi bir yer edinmek olduğunu ve bunu başaracağına inandığını söyledi.Program sonrasında birçok yapımcının dikkatini çekmeyi başaran Olkan Soycan daha sonrasında TV dizilerinde rol almaya başlayarak dizilerde yardımcı rollerde aranan isim olmaya başladı. Instagram'da 2,1 milyon takipçisi olan genç sosyal medya fenomeni bununla birlikte birçok yapımda yan roller alarak kamuoyuna çıktı. Sosyal medya paylaşımları ile birlikte genç kişilerin ilgi odağı olan yakışıklı fenomen bunun yanı sıra birçok iş adamı, futbolcu ve futbol takımlarının yönetim üyeleri ile de oldukça samimi şekilde halkın karşısına çıkıyor. Olkan Soycan bunların yanı sıra en son etkinlik olarak Instagram'dan yaptığı çekiliş ile birlikte Galatasaray taraftarının sevgilisi ve dünyaca ünlü futbol yıldızı Wesley Sneijder'i çekiliş sonucunda bir taraftar ile buluşturarak Galatasaray taraftarlarının gönlünü bir kere daha fethetti.Samsun doğumlu olan ve 2016 yılında İstanbul'a gelen Olkan Soycan, televizyon kanalında bir programa katılarak adını medya da birçok kişinin dikkatini çekti ve bu şekilde adını hızlı şekilde duyurmaya başladı."Medcezir", "No: 309" ile "Fazilet Hanım ve Kızları" dizilerinde rol alan başarılı model Olkan Soycan yükselişini sürdürüyor. - ERZURUM