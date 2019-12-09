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Olmaz olsun böyle gelenek! Damat geline tokat attı, davetliler alkışladı

Kadına yönelik şiddet olaylarının tartışıldığı şu günlerde, bir düğünde çekilen görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti.

09.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:48

Ceren Özdemir cinayeti sonrası kadına yönelik şiddet ve taciz olaylarının yeniden tartışılmaya başlandığı şu günlerde sosyal medyada paylaşılan bir video, büyük tepki çekti.

DAMAT TOKAT ATTI, ÇEVREDEKİLER ALKIŞLADI

Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen videoda, geleneklere göre damadın kendisine biat etmesi için geline tokat attığı görülüyor. sonrası damat kahkaha atarken, etrafındaki kalabalığın duruma alkışlarla destek vermesi dikkat çekiyor. Nerede çekildiği bilinmeyen video, sosyal medyada günün en çok konu

Olmaz olsun böyle gelenek! Damat geline tokat attı, davetliler alkışladı

Ceren Özdemir, Tokat, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (7)
ADALET:Gelin o tokatın altından öylebir kalkarki damat olacak hıyarın feleği şaşar
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ALİME BİLİR:Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazınavrupa uzaya ğidiyor biz nelerle uğraşıyoruz ğüç bilekte değil akıldadır
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BİRSEN:bumu lan gelenek geleneğiniz batsın sizin aciz insanlar Allah belanızı versin sizin o alkış tutan elleriniz kırılsın damada bak sen adammısın ki sana damatlık giydirmişler
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FANİ:Ya şaka mı bu.O gelinin yerinde olsam orda birakir giderim adamliktan nasibini almamış o mahlukatı.Mahlukat diyorum çunki bu hareket ne adamliğa nede erkeklige yakışmıyor.
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ADA:böyle gelenek olmaz olsun
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EVLİLİKTE HAYIR VARDIR:"Evllikte hayır var" demeye devam edin
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HALA.. NE ZAMAN DERS ALACAKSINIZ:Hala EVLİLİKTE HAYIR VAR diye düşünün. Aklınızı çalıştırmayın.
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3. Sayfa

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