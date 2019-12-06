Haberler » Güncel » Ölmeden önce sosyal medya hesabında bu görüntüleri paylaştı - Haber

Ölmeden önce sosyal medya hesabında bu görüntüleri paylaştı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölmeden önce farklı tarihlerde çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ortaya çıktı.

06.12.2019 17:05 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:06
Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölmeden önce farklı tarihlerde çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ortaya çıktı.
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman (25), 29 Temmuz'da erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın (46) Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Olay yerinde çok sayıda şırınga ve ilaç bulunurken, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Hançer'in yürüttüğü soruşturma sonunda Tarhan hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi ve ilk celse olarak 9 Aralık tarihi belirlendi.
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık Özgür Tarhan, olayın bir cinayet olmadığını, bir intihar olduğunu öne sürerken, Ayşe Karaman'ın ailesi ise kızlarının intihar etmek için hiçbir nedeninin olmadığını, hayat dolu olduğunu ifade etti. Ayşe Karaman'ın ölmeden önce farklı tarihlerde çektiği ve sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden paylaştığı bazı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Karaman'ın sık sık otomobilde çalan şarkılara eşlik ettiği ve bunları paylaştığı görülüyor. "Aman finaller kimin umurunda ki zaten" notuyla paylaşılan bir videoda da Karaman, arkadaşlarıyla çalan şarkıya eşlik ediyor.
(Abdullah Sarica/iha)
Ölmeden önce sosyal medya hesabında bu görüntüleri paylaştı

Ayşe Karaman, Karaman, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:36 Fransa'da gösterilerde gözünden yaralanan AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın ameliyat oldu - Haber
17:36 Vali Su, Mut ilçesini ziyaret etti - Haber
17:36 Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor - Haber
17:36 Trabzon'da yapılan ve Fas'a gönderilecek balıkçı gemisi denize indirildi - Haber
17:36 Libya Dışişleri Bakanı: "Yunanistan'ın büyükelçimizi sınır dışı etme kararı kabul edilemez" - Haber
17:23 Milletvekili, Sayıştay raporlarıyla ortaya çıkardı: 87 bin lira maaş alan ETİ Maden çalışanları var - Haber
16:40 Son dakika: İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 şerit trafiğe kapatıldı - Haber
16:38 Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı - Haber
15:52 Yaşam koçunun 8 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği davada karar çıkmadı - Haber
15:46 İmamoğlu, İBB'ye gönderme yapan vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar - Haber
6.12.2019 17:37:57