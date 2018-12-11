Ölmek üzere olan köpek Şehzadeler Belediyesi ile hayata tutundu

11 Aralık 2018 Salı 16:04



11 Aralık 2018 Salı 16:04

Ölmek üzere olan köpek Şehzadeler Belediyesi ile hayata tutunduTasmanın yaraladığı köpeğe Şehzadeler Belediyesi sahip çıktıYavruyken takılan tasmanın zamanla boğazını sıkması sonucu beslenmekte bile zorlanan ve sahibi tarafından terk edilen kangal cinsi köpek artık emin ellerdeMANİSA - Sancaklıuzunçınar Mahallesi'nde, vatandaşlar tarafından ölmek üzereyken bulunun Kangal cinsi köpek, Şehzadeler Belediyesi'nin müdahalesi ile hayata tutundu. Yavruluk döneminde boğazına takılan tasmanın boynunu sıkması nedeniyle zor günler geçiren ve artık beslenemez hale gelen köpek, tasmanın çıkarılıp tedavisinin tamamlanmasının ardından artık daha rahat bir şekilde yaşamını sürdürebilecek. Geçtiğimiz günlerde Sancaklıuzunçınar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların mahalle civarında ölmek üzereyken buldukları Kangal cinsi köpek ile ilgili Şehzadeler Belediyesi'ni bilgilendirmesinin ardından seferber olan Zabıta ekipleri köpeği, Baytekin Çilek adlı vatandaşın evinden alarak tedavi altına aldı. Yavruluk döneminde sahipleri tarafından boğazına takılan tasmanın hayvanın büyümesi ile birlikte küçük gelmesi nedeniyle büyük zorluklar yaşayan Kangal cinsi köpek, tasmanın çıkarılıp tedavisinin tamamlanmasının ardından artık daha rahat bir şekilde yaşamını sürdürmeye devam edecek.Sancaklıuzunçınar Mahallesi'nde yaşayan Baytekin Çilek adlı vatandaş, köpeği bulduklarında çok bitkin bir halde olduğu ifade ederek, kangal cinsi köpeği beslemek için bahçelerine aldıklarını ve boynundaki tasmayı bir türlü çıkaramadıklarını belirtti. Bir kaç gündür hayvanı beslemeye çalıştıklarını ancak katı beslenemediği için kemik suyuyla beslediklerini dile getirdi. Şehzadeler Belediyesi'nden yardım istediklerini ve yardım taleplerine anında cevap verilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Çilek, emeği geçenlere teşekkür etti.Kangal cinsi köpek olan Duman'ın tedavisinin ardından aileye teslim edileceğini ifade eden Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürü İsmail Çiftçi, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e gelen talebin ardından başkanın talimatı doğrultusunda Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ve veterinerle birlikte Sancaklıuzunçınar'a gelerek söz konusu Kangal cinsi köpeği güvenli bir şekilde kontrol altına aldıklarını söyledi. Yaptıkları ilk incelemenin ardından, yavruyken takılan tasmanın sıkması sonucu hayvanın boynunda derin yaralanmalar olduğunu ve hayvanın büyük zorluklar yaşadığını gördüklerini aktaran Çiftçi, "Köpeğe bebekken tasma takıldığı ve bu tasmanın etkisiyle hayvanın boğazının yara olduğunu tespit ettik. Şuanda tedavi için ismini de Duman koyduk. Duman artık bize emanet. tedavisini yaptırıp Baytekin Beye hayvanını teslim edeceğiz." dedi.