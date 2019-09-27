Haberler » Güncel » Haber

Ölmek üzereyken bulunan baykuşa polisler sahip çıktı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kanatları kırık ve bitkin halde bulunan baykuşa polisler sahip çıktı.

27.09.2019 14:13Ölmek üzereyken bulunan baykuşa polisler sahip çıktı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kanatları kırık ve bitkin halde bulunan baykuşa polisler sahip çıktı.

Kulp İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis ekipleri akşam saatlerinde devriye esnasında, yol kenarında bitkin halde gördükleri baykuşu yakalayıp, tedavi ettirip doğaya salmak için ekip otosu ile veterinere götürüldü. Veteriner uzmanlarca sol kanadında kırık tespit edilen baykuşa gerekli tedavi yapıldı.

Yapılan bakımları sonucu bitkin halinden kurtulan baykuşun uzun bir süre toparlanması ve tekrardan doğaya alışması için Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine haber verilerek teslim edildiği belirtildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Polis, Kulp, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:00 Rize'de kamyonet park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
18:59 TBMM Başkanı Şentop, Trakya Üniversitesi akademik yılı açılışına katıldı
18:58 Lübnan'da akaryakıt istasyonları grevi sonlandırdı
18:58 Bolu'da sahte içki operasyonu
18:58 Eski icra müdürüne FETÖ'den hapis cezası
18:58 MHP 30 Eylül'de yapılacak toplantıyı erteledi
18:58 Spor konyaspor şut ve gol çalıştı