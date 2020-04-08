Ölmesi durumunda eşinden istediklerini açıkladı

Avustralya 'da film çekimindeyken eşi ile birlikte koronavirüsüne yakalanan Rita Wilson, salgın öncesinde çekilen ve yeni yayınlanan bir programda, eşi Tom Hanks'ten önce ölmesi halinde iki isteğini söyledi.

2015 yılında meme kanserine yakalanan ve hastalığı atlatan Rita Wilson, eşi Tom Hanks ile oğulları Chet (29) ve Truman'la (24),ölmesi durumunda olacaklara dair konuştuğunu söyledi.





'AŞIRI ÜZÜLMENİ İSTEMİYORUM'

Wilson, eşine şunları söylediğini aktardı: "Bak, bana bir şey olursa, senden önce ölürsem, senden iki şey istiyorum. Birincisi, çok uzun bir süre aşırı üzülmeni istiyorum."





'PARTİ YAPMASINI İSTEDİM'

Bu sözler üzerine The Kelly Clarkson Show programın sunucusu Kelly'yi kahkahalara boğan Wilson, ikinci isteğini şöyle açıkladı: "İkincisi, bir parti istedim. Bir kutlama istedim; şarkılı, danslı ve insanların hikayeler anlattığı bir kutlama..."





Bu sözler üzerine The Kelly Clarkson Show programın sunucusu Kelly'yi kahkahalara boğan Wilson, ikinci isteğini şöyle açıkladı: "İkincisi, bir parti istedim. Bir kutlama istedim; şarkılı, danslı ve insanların hikayeler anlattığı bir kutlama..."





Kaynak: Snob Magazin