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Ölmüşlerine dua etmek için gölün içine giriyorlar

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamzabey'de vatandaşlar, ölmüşlerine dua edebilmek için baraj sularına giriyor.

25.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:42
Ölmüşlerine dua etmek için gölün içine giriyorlar
Bursa 'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamzabey'de vatandaşlar, ölmüşlerine dua edebilmek için baraj sularına giriyor. Baraj suları altında kalan üç mezarlığın durumu köylüleri üzüyor.

Elektrik üretiminde kullanılan Boğazköy barajının yaklaşık 10 yıl önce faaliyete geçmesinin ardından Hamzabey Mahallesi'nde üç mezarlığın bulunduğu araziler sular altında kaldı. Su seviyesinin düşmeye başlamasıyla kabirler yeniden görülmeye başladı.

Osmanlı'nın ilk şehidi Baykoca'nın türbesinin de yer aldığı Hamzabey Mahallesi'nin sakinleri, ölmüşlerine dua edebilmek için suların tamamen çekilmesini bekliyor. Köylülerin bazıları suların kenarında durup dua ederken, bazıları ise hala suyun içinde olan mevtalarına dua etmek için çizmeleri giyip suyun içine giriyor.

Hamzabey'in geçmişinin 800 yıllık olduğunu ifade eden köy sakini Emin Türe, 'Köyümüze 2010 yılında baraj yapılmasıyla birlikte köyümüzün mezarlıkları sular altında kaldı. Şimdi sular çekilince mezarlar ortaya çıktı. Bizde dua etmeye geldik. Suyun altında kalan çok sayıda mezar var. Köyümüzün yeni mezarlığını baraj sularından uzak bir yere taşıdık. Buradakiler eski mezarlar. Bazı köylüler barajın altında kalacak olan mezarlarını yeni mezarlığa taşımıştı" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : İnegöl, Bursa, Güncel

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