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Olpak'tan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi değerlendirmesi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi bütüncül bir yaklaşımla ele alınan, hem arzı hem de talebi desteklemeye yönelik bir paket." açıklamasında bulundu.

18.03.2020 21:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:30
Olpak'tan
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi bütüncül bir yaklaşımla ele alınan, hem arzı hem de talebi desteklemeye yönelik bir paket." açıklamasında bulundu.
Olpak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı.
İş dünyası olarak koronavirüs salgını sürecinde taleplerini ilgili bakanlıklara ilettiklerini hatırlatan Olpak, bugün, Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılan toplantıda da talepleri dile getirdiklerini ifade etti.
Toplantı sonrası açıklanan önlem ve desteklere bakıldığında hemen hemen bütün taleplerin karşılığını bulduğunu gördüklerini aktaran Olpak, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi bütüncül bir yaklaşımla ele alınan, hem arzı hem de talebi desteklemeye yönelik bir paket. Desteklerden yararlanmanın ön şartı olarak istihdamın korunması, bizim için de çok önemli. Hepimiz için aslolan önce insan sağlığı sonrasında da işletmelerimizin sağlığı. El ele vererek bu zor süreci daha az hasarla atlatacağımıza inancımız tam. Hem sağlık hem de ekonomik boyutuyla bu sürecin iyi yönetildiği kanaatindeyim."
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Kaynak: AA

Etiketler : Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Nail Olpak, Ekonomi

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