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Olta balıkçılarına spin avcılığı anlatıldı

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) tarafından düzenlenen etkinlikte, olta balıkçılarına spin balık avcılığı konusunda bilgiler verildi.

28.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:59 Olta balıkçılarına spin avcılığı anlatıldı
Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) tarafından düzenlenen etkinlikte, olta balıkçılarına spin balık avcılığı konusunda bilgiler verildi.

ESBALDER, olta balıkçılarını bilgilendirmek amacıyla yılın son toplantısını spin balık avcılığı konulu ders ile gerçekleştirdi. Kıyıdan, kayalıklardan ve benzer alanlardan at-çek şeklinde yapılan balık yakalama tekniği olarak bilinen spin avcılığı konulu seminere, olta balıkçıları yoğun ilgi gösterdi. Dernek Başkanı Osman Demirtaş'ın açılış konuşmasıyla başlayan programda Talat Gürcan tarafından spin teknikleri ve yakala-bırak da önemli ayrıntılar anlatıldı. Olta sevdalıları programda anlatılanları dikkatle dinledi. Etkinlik, günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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