Olta Balıkçılığı Yarışması Beylikdüzü'nde Yapıldı

Bu yıl üçüncüsü yapılan organizasyonda hem yarışmacılar hem de seyirciler heyecanlı anlar yaşadı. Balıkçılığa gönül veren amatör ve profesyonel vatandaşların hünerlerini sergilediği etkinlik,Hedef Vurma ve Yemli Av Yarışması olarak iki kategoride yapıldı. Hedef Vurma kategorisine 60 yarışmacı, Yemli Av kategorisine ise 100 çift olarak 200 yarışmacı katıldı.

İMAMOĞLU: "AMACIMIZ, VATANDAŞLARIMIZI DENİZLE BULUŞTURMAK"

Yoğun katılımın olduğu yarışmanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, yarışmanın bereketli geçmesi temennisinde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nün çok güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu ve Beylikdüzü halkının denizle bağ kurmasını çok önemsediklerini de belirterek, "Gürpınar sahilini düzenleyip yeşillendirerek vatandaşlarımızın dumansız alanda balık tutabildiği, yürüyüş yaptığı, koştuğu, hatta Avrupa Triatlon Şampiyonası'nı yaptığımız çok güzel bir sahil aksını Gürpınar Stadı'ndan Balık Hali'ne kadar yaklaşık 2,5 kilometrelik mesafeyi, Beylikdüzü halkına hediye ettik. Bunu yaparken de amacımız, denizle sahille vatandaşlarımızı buluşturabilmekti" şeklinde konuştu.

"AVLANMANIN BİR PRENSİBİ OLMALI"

Çok verimli denizlere sahip olan Türkiye'de avlanmanın da bir prensibinin olması gerektiğine dikkat çeken Başkan Ekrem İmamoğlu, "Dünyada, Karadeniz ve Ege Denizi arasındaki Marmara Denizi gibi bir flora hiçbir yerde yok. Marmara Denizi çok özel bir hediyedir, Türkiye topraklarına ve Türk Milleti'ne. İnanılmaz çeşitli ve lezzetli deniz ürünlerinin var olduğu bir denize sahibiz. Kıymetini bilmeliyiz. Bu yüzden, avlanmanın da bir prensibi olmalı diye düşünüyorum. Hamsiyi bile nerdeyse 4-5cm'lik hamsi yemeye başladık. Bu anlamda, denizle bağ kurma reflekslerini geliştirmek lazım. Ben her zaman söylüyorum. Troller her zaman avlanıyor, görüyoruz. Ama onların yerine balıkçı sandallarıyla çıkıp oltasıyla kendi ağıyla avlanan vatandaşlarımızın sayısı artsa inanın denizdeki balığın bereketi de artar. Tüketimi de bence o denli doğaya uygun olur. Daha uzun vadeli, daha ürünü bol bir denize sahip oluruz." diye konuştu.

DERECEYE GİRENLERE KUPALARINI BAŞKAN İMAMOĞLU TAKDİM ETTİ

Konuşmaların ardından Hedef Vurma Yarışması'nın ödül törenine geçildi. 60 kişinin katıldığı Hedef Vurma Yarışması'nda; 90 puanla Ali Dağ birinci, 80 puanla Nurullah Efe ikinci, 40 puanla Murat Bozkurt üçüncü oldu. Dereceye girenlere madalya ve kupalarını Başkan Ekrem İmamoğlu takdim etti. Gürpınar Olta Balıkçıları Derneği'nin de katkıları ile düzenlenen etkinlikte, Dernek Başkanı İlker Say da Beylikdüzü Belediyesi'ne, sponsor firmalara, yarışmacılara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

YEMLİ AV KATEGORİSİNDE 200 KİŞİ YARIŞTI

Hedef Vurma Yarışması'nın hemen ardından başlayan ve gece geç saatlere kadar süren Yemli Av Yarışması'nda ise kura ile sıralamaları belirlenen 100 çift yarışmacı, Gürpınar Sahili'nde balık tutma konusundaki hünerlerini sergiledi. Tutulan balıkların ağırlıkları ve büyüklükleri cinsinden değerlendirilen yarışmanın sonunda Başkan Vekili Ömer Şatır ile Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz'ün de katılımıyla Ödül Töreni yapıldı. 2 kişilik takımlardan oluşan ve toplam 200 kişinin yarıştığı Yemli Av Yarışması'nda; 531 puanla Tuğrul Oka-Burhan Güneş çifti birinci, 452 puanla Pınar-Adnan Yıldırım çifti ikinci, 399 puanla Ercan Özcan-Engin Öztürk çifti üçüncü oldu. Trofede ise Selahattin Akdağ-Cengiz Akdemir'den oluşan takım, yakaladıkları 41,5 cm uzunluğundaki kırlangıç ile ödüle layık görüldü. Yarışmada tüm finalistlere olta makinesi hediye edilirken çekiliş ile de katılan tüm yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi.