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Olta iğnesi yutan kedi tedavi edildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, olta iğnesi yutan yaralı kedi ameliyatla kurtarıldı.

14.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:15Olta iğnesi yutan kedi tedavi edildi
'nın ilçesinde, olta iğnesi yutan yaralı kedi ameliyatla kurtarıldı.

Dalyan Mahallesinde verdikleri yiyecekleri yiyemeyen kedinin ağzından sarkan misinayı fark eden vatandaşlar durumu Ortaca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler uzun uğraşlar sonucu yakaladıkları kediyi bakım evinde tedavi altına aldı.

Çekilen röntgenle kedinin midesindeki iğneyi tespit eden ekipler operasyon kararı aldı. Anestezi uygulanan kedi ameliyata alındı. Başarılı operasyonun ardından kedi bakım evinde tedavi altına alındı.

Ortaca Belediyesi Veteriner Hekimi Kübra Moran, başarılı geçen operasyonun ardından kedinin kısa sürede sağlığına kavuşacağını ümit ettiklerini söyledi.

Gece ulaşan ihbarın ardından kediyi merkezlerinde tedavi altına aldıklarını aktaran Moran; "Sabah röntgen çekildi. Röntgende olta iğnesi tespit edildi. Çoğu zaman yanak tarafına kancalar takılıyor. O daha kolay bir operasyon oluyor. Olta iğnesi midede olduğu için tam anestezi altında operasyonu yaparak mideden çıkardık. Yaklaşık bir hafta önce yine bir kedinin midesinden olta çıkardık. Kediler yemle birlikte yutuyorlar yada ucunda küçük balıklar oluyor insanlar kesip atıyorlar. İnsanların bu konuda duyarlı olması gerekiyor." dedi. - MUĞLA

Ortaca, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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