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Olta ile yakaladığı 12 kilo 710 gramlık sazanı güçlükle çıkartabildi

Karabük'ün Eflani ilçesinde Abdi Ayhan isimli vatandaş oltasıyla yakaladığı 12 kilo 710 gram ağırlığında pullu sazanı göletten güçlükle çıkartabildi.

30.07.2019 12:22 Olta ile yakaladığı 12 kilo 710 gramlık sazanı güçlükle çıkartabildi
Karabük'ün Eflani ilçesinde Abdi Ayhan isimli vatandaş oltasıyla yakaladığı 12 kilo 710 gram ağırlığında pullu sazanı göletten güçlükle çıkartabildi.

İlçede bulunan Kadıköy Göleti'nde arkadaşları ile balık tutmaya giden esnaf Abdi Ayhan isimli vatandaş oltasına takılan sazan balığını arkadaşının yardımıyla güçlükle yakalayabildi. Göletin dışına güçlükle çıkardığı sazan balığını tartan Ayhan, balığın 12 kilo 710 gram geldiğini gördü. İlk defa bu kadar büyük balık yakaladığını ifade eden Ayhan, mutlu olduğunu belirtti. - KARABÜK

Karabük, Eflani, Güncel

Kaynak: İHA

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