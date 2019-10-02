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Olta misinasıyla tuzağa düşürülen doğanı, piknikçiler kurtardı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, olta misinası ile kurulan tuzağa yakalanan doğan, piknikçiler tarafından kurtarıldı.

02.10.2019 11:16Olta misinasıyla tuzağa düşürülen doğanı, piknikçiler kurtardı
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, olta misinası ile kurulan tuzağa yakalanan doğan, piknikçiler tarafından kurtarıldı.
Amanos Dağları'nın Radar Mevkii'ne ailesiyle birlikte pikniğe giden Hamit Çivi, ağaçta, olta misinası tuzağına yakalanan yırtıcı bir kuş türü olan doğan olduğunu fark etti. Çivi, oğluyla birlikte doğanı bulunduğu yerden çıkararak, evine getirdi. Bir süre baktıktan sonra da İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim etti.
Kuşun ne kadar süre ağaçta kaldığını bilmediklerini söyleyen Hamit Çivi, "Ağacın dalını keserek dikkatli bir şekilde indirdik. Sonra ayağını kurtardık, su içirmeye çalıştık. Eve getirdikten sonra şırınga ile su ve yiyecek vererek beslemeye çalıştık. Daha sonrada İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü'ne götürüp, teslim ettik. Uzmanlar kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakacaklarını söylediler" dedi.



Orman İşletme Müdürlüğü, Amanos Dağları, İskenderun, Güncel

Kaynak: DHA

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