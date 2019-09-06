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Oltaya balık yerine martı yakalandı

ÇANAKKALE'de amatör balıkçının denize bıraktığı oltaya martı takıldı.

06.09.2019 16:48 Oltaya balık yerine martı yakalandı
ÇANAKKALE'de amatör balıkçının denize bıraktığı oltaya martı takıldı.
Çanakkale kordon boyunda kefal avlamak isteyen amatör balıkçı, kıbrıs denilen oltayı denize bıraktı. Bu sırada bölgede yoğun olarak görülen martılardan biri, su yüzeyindeki oltanın ucundaki ekmeği almak için hamle yaptı. Ancak iğnelerden biri gagasına diğeri de ayağına takıldı. Balıkçı, çırpınmaya başlayan martıyı hemen oltayla beraber kıyıya çıkardı.
Ardından da vatandaşların da yardımıyla önce ağzına sonra da ayağına takılan iğneyi çıkardı. Martı, iğnelerden kurtarıldıktan sonra doğal yaşam alanına salındı.



Çanakkale, Güncel

Kaynak: DHA

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