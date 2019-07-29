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Oltayla 12 kilogramlık pullu sazan yakaladı

Karabük'ün Eflani ilçesinde bir kişi, oltasıyla 12 kilo 710 gram ağırlığında pullu sazan yakaladı.

29.07.2019 21:20 Oltayla 12 kilogramlık pullu sazan yakaladı
Karabük'ün Eflani ilçesinde bir kişi, oltasıyla 12 kilo 710 gram ağırlığında pullu sazan yakaladı.
Kadıköy Göleti'nde arkadaşlarıyla balık avlamaya çıkan Abdi Ayhan, oltasını suya bıraktı. Bir süre sonra oltasına balık vurduğunu fark eden Ayhan, misinayı sudan çektiğinde dev pullu sazan balığı ile karşılaştı.

Ayhan'ın, arkadaşlarıyla güçlükle gölet kenarına çıkardığı pullu sazan balığı 12 kilo 710 gram geldi.
Abdi Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa bu büyüklükte bir balık yakaladığını söyledi.
Pullu sazanı makaralı olta ile yakaladığını belirten Ayhan, "İlçede esnaflık yapıyorum. Arkadaşlarımla akşamları gölete balık tutmaya gidiyoruz. Göletin kenarında durdum. Oltamı attım. Balığı tuttuğumda 3 kişiydik. 12 kilogramlık bir balığı kenara çıkarmak ustalık ister. Yanımda balık tutma konusunda uzman bir arkadaşım vardı. Onun telkinleri ile balığı zorla kenara çıkardık." diye konuştu.

Karabük, Kadıköy, Eflani, Güncel

Kaynak: AA

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