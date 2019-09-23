Haberler » Güncel » Haber

Oltayla 8 kiloluk levrek avladı

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesindeki amatör balıkçı Akif Akbaş, oltayla 8 kiloluk levrek yakaladı.

23.09.2019 12:21Oltayla 8 kiloluk levrek avladı
ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesindeki amatör balıkçı Akif Akbaş, oltayla 8 kiloluk levrek yakaladı.
Lapseki ilçesi kordonboyunda bu sabah levrek avlamak için oltasını denize bırakan Akif Akbaş, bir süre sonra oltaya takılan balığı çekmeye başladı. Ancak yakaladığı balığı çekmekte zorlanan ve yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından oltasını kıyıya çekmeyi başaran Akbaş, hiç beklemediği kadar büyük levrek balığıyla karşılaştı. Yakaladığı balığı kucaklayıp, balık halinin yolunu tutan amatör balıkçı, yaklaşık 8 kilo ağırlığındaki balığı toptan fiyatına 300 liradan sattı.



Lapseki, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:46 Otomobilin çarptığı karaca tedavi altına alındı
13:46 Vanlı annelerden diyarbakırlı annelere destek
13:46 Kurumlar İBB DRAGON BOT Festivali'nde buluştu
13:45 Eşini askere uğurlayan kadın, dönüş yolunda kazada hayatını kaybetti
13:44 KDK'den öğretmenlere indirimli kart verilmesi tavsiyesi
13:44 Kalk Gidelim dizisine yeni oyuncu
13:44 Düğün sonrası 'sandalye' cinayetinde 1 kişi tutuklandı