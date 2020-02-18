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Olten Filarmoni Orkestrası ile ''İspanya'da Bir Gece''

Olten Filarmoni Orkestrası altıncı sanat sezonunda 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel "İspanya'da Bir Gece" konseri düzenliyor.

18.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:06Olten Filarmoni Orkestrası ile ''İspanya'da Bir Gece''

Tulio Gagliardo Varas konuk şefliğinde, gitarist Ezgi Anıl solistliğindeki konser, İspanyol koreograf Carlos Vilan'ın Flamenko dansıyla 19 Şubat akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

İzmir'in ilk özel orkestrası olan Olten Filarmoni Orkestrası Sevgililer Günü Özel konserinde İspanyol müziğini ve danslarını sanatseverlerle bir araya getiriyor. Konuk Şef Tulio Gagliardo Varas ve solist Ezgi Anıl'ın gitarıyla büyüleyeceği eşsiz müzik gecesine, İspanyol koreograf Carlos Vilan Flamenko dansıyla eşlik ediyor.

İSPANYA'DA BİR MÜZİK GEZİNTİSİ

Solist Ayşe Yazgan Batıgün ve Besteci Avni Anıl'ın oğlu olarak 1975 yılında İzmir'de dünyaya gelen solist Ezgi Anıl, Flamenko ve emprovize çalışmalarına olan ilgisi sonucu 1998 yılında Madrid'e gidiyor. Paco De Lucia'ya olan aşırı hayranlığı nedeniyle burada "Paquito" takma adını alan Ezgi Anıl'ın Flamenko'ya olan özel ilgisi nedeniyle Sevgililer Günü Özel Konseri planladıklarını dile getiren Olten Sanat İcra Kurulu Başkanı Fatma Olten, "Olten Sanat Koordinatörü Akgün Çavuş'un katkılarıyla, gitarist Ezgi Anıl, Konuk Şef Tulio Gagliardo Varas ve Carlos Vilan'ın Flamenkosuyla bu unutulmaz Sevgililer Günü gecesine bütün İzmirlileri davet ediyoruz" şeklinde konuştu.


Sevgililer Günü, Çarşamba, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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