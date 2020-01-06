Süper Lig'in 2. yarısının başlamasına kısa bir süre takımlar transfer yarışına girdi. Ardı ardına KAP açıklamaları yapan Galatasaray ara transfer dönemine hızlı girerken Oltion Bilalli'nin Galatasaray için İstanbul'a geldiği iddia edildi. Peki Oltion Bilalli kimdir? Galatasaray'ın transfer ettiği ileri sürülen Oltion Bilalli kimdir?
OLTİON BİLALLİ KİMDİR?
18 yaşındaki Oltion Bilalli, kanatlarda ve forvette görev yapabiliyor. 18 yaşındaki futbolcu genç futbolcu 10 numara pozisyonunda tekniği ve fiziğiyle ön plana çıkıyor.
Oltion Bilalli doğum tarihi: 3 Oca 2002 18
Oltion Bilalli kaç yaşında: 18 yaşında
Oltion Bilalli uyruk: Kosova
Oltion Bilalli mevkii: Santrafor
OLTİON BİLALLİ 2019 PERFORMANSI
Oltion Bilalli 2019'da UEFA U17 Şampiyonası'nda 5 maça çıktı. 5 maçta 1 gol kaydeden Oltion Bilalli, 2 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü. Oltion Bilalli 2019'da performans gösterdiği 5 maçın 3'üne ilk 11'de sahaya çıktı.