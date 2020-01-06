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Oltion Bilalli kimdir? Galatasaray'ın transfer ettiği ileri sürülen Oltion Bilalli kimdir?

Süper Lig'in 2 yarısı için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın 18 yaşındaki Oltion Bilalli'yi İstanbul'a getirdiği iddia edildi. Yaşanan gelişme sonrası Oltion Bilalli merak konusu olurken Oltion Bilalli kimdir ve Galatasaray'ın transfer ettiği ileri sürülen Oltion Bilalli kimdir soruları akıllara geldi.

06.01.2020 11:11 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:12

Süper Lig'in 2. yarısının başlamasına kısa bir süre takımlar transfer yarışına girdi. Ardı ardına KAP açıklamaları yapan ara transfer dönemine hızlı girerken Oltion Bilalli'nin Galatasaray için 'a geldiği iddia edildi. Peki Oltion Bilalli kimdir? Galatasaray'ın transfer ettiği ileri sürülen Oltion Bilalli kimdir?

OLTİON BİLALLİ KİMDİR?

18 yaşındaki Oltion Bilalli, kanatlarda ve forvette görev yapabiliyor. 18 yaşındaki futbolcu genç futbolcu 10 numara pozisyonunda tekniği ve fiziğiyle ön plana çıkıyor.

Oltion Bilalli doğum tarihi: 3 Oca 2002 18

Oltion Bilalli kaç yaşında: 18 yaşında

Oltion Bilalli uyruk: Kosova

Oltion Bilalli mevkii: Santrafor

OLTİON BİLALLİ 2019 PERFORMANSI

Oltion Bilalli 2019'da UEFA U17 Şampiyonası'nda 5 maça çıktı. 5 maçta 1 gol kaydeden Oltion Bilalli, 2 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü. Oltion Bilalli 2019'da performans gösterdiği 5 maçın 3'üne ilk 11'de sahaya çıktı.

Oltion Bilalli kimdir? Galatasaray'ın transfer ettiği ileri sürülen Oltion Bilalli kimdir?

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