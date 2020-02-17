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Oltu Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri yoğun mesai harcıyor

Oltu Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, Oltu caddelerinde ki oluşan buzları iş makinasıyla birlikte temizliyorlar.

17.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:24Oltu Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri yoğun mesai harcıyor
Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, Oltu caddelerinde ki oluşan buzları iş makinasıyla birlikte temizliyorlar.

Oltu Aslanpaşa Camii sokakta güneş almayan yerlerde oluşan buzları Oltu Belediyesi'ne ait iş makinası caddelerdeki buzları kazıyor, karla mücadele ekipleri fırçalarla temizliyorlar çıkan harfiyatları Belediyeye ait kamyonlarla şehir dışına taşıyorlar.

Belediye personeli Çevre Mühendisi Elif Karabulut, "Caddelerimizde kısmi olarak oluşan buz tabakaları tehlike oluşturmakta. Özellikle yaya yürüyen vatandaşlarımızı ciddi bir şekilde rahatsız etmekte, bizde Belediye ekipleri olarak vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde yolda yürüyebilmeleri için caddelerde buz temizliği yapıyoruz" dedi. - ERZURUM

Oltu, Güncel

Kaynak: İHA

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