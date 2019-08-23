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Oltu Belediyesi Okul Bahçelerinin onarım ve bakımını yapıyor

Oltu'da okullar açılmadan önce Okul Bahçelerin parke taşı ve biten yabani otların biçilmesini yapıyor.

23.08.2019 11:32 Oltu Belediyesi Okul Bahçelerinin onarım ve bakımını yapıyor
Oltu'da okullar açılmadan önce Okul Bahçelerin parke taşı ve biten yabani otların biçilmesini yapıyor.

Oltu Belediye Başkan vekili Ayşe Karaca, bir bayan titizliği ile yapılan işleri yerinde kontrol ediyor.

Oltu Belediye Başkan vekili Ayşe Karaca, "Oltu Belediyesi olarak eğitime önem gösteriyoruz. Okullarımız açılmadan önce bakım ve onarım işlerini bir an önce yapıyoruz. Eğitim yuvalarımızın düzgün ve temiz olmalıdır geleceğimiz teminatı çocuklarımızın rahat bir eğitim almaları için Belediye olarak bizlere düşen görevlerimizi mesai saati gözetmeksizin yapmaya çalışıyoruz. Büyük bir özveri ile çalışan personelime teşekkür ederim" dedi. - ERZURUM

Ayşe Karaca, Oltu, Güncel

Kaynak: İHA

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