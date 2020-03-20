Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Oltu canlı hayvan pazarı kapatıldı - Güncel

Oltu canlı hayvan pazarı kapatıldı

Oltu Canlı Hayvan Pazarı Korona virüsü yüzünden tedbir amaçlı olarak ikinci bir emre kadar kapatıldı.

20.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:31
Oltu canlı hayvan pazarı kapatıldı
Oltu Canlı Hayvan Pazarı Korona virüsü yüzünden tedbir amaçlı olarak ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Oltu Gıda,Tarım ve Hayvancılık İlçe müdürü Temel Aslan, 114'ten fazla ülkeye yayılan Korona virüsü salgınına karşı tedbir amaçlı olarak Oltu ilçesinde Cumartesi günleri kurulan canlı hayvan pazarının ikinci bir emre kadar kapatıldığını söyledi. Aslan, "Canlı hayvan pazarında kişiler arasında yakın temas çok oluyor, virüsü bir kişi bile taşıyor olsa bütün pazara yayılabilir. Bu nedenle canlı hayvan pazarımızı tedbir amaçlı kapattık. Ülkemiz zor günlerden geçiyor her vatandaşımız kendine düşen görevini yerine getirmemeli" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Oltu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronofobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Güncel
Koronofobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Güncel
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Güncel
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30’a yükseldi Güncel
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay’ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Güncel
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Karantinadan olan Ender Saraç’ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Güncel
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu Güncel
Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu
Erdoğan’ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Güncel
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Loading