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Oltu'da 300 çiftçiye yüzde 75 hibeli 56 ton buğday tohumu dağıtıldı

Oltu'da 300 çiftçiye yüzde 75 hibeli 56 ton buğday tohumu dağıtıldı Erzurum'un Oltu ilçesinde 300 çiftçiye yüzde 75 hibeli 56 ton buğday tohumu dağıtıldı.

08.04.2020 19:13 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:15
Oltu 'da 300 çiftçiye yüzde 75 hibeli 56 ton buğday tohumu dağıtıldı
ERZURUM - Erzurum 'un Oltu ilçesinde 300 çiftçiye yüzde 75 hibeli 56 ton buğday tohumu dağıtıldı. Buğday tohumunu alan çiftçiler tohumları toprakla buluşturmak için tarlalarını yolunu tuttular.
Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü deposu önünde 300 çiftçiye 2 bin 800 rakımda ekilmek üzere 56 ton buğday tohumu dağıtıldı.
Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Temel Aslan, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli beyin girişimiyle şu anda 21 ilimizde yüzde 75 hibe destekli tohum dağıtılıyor. Bu kapsamda Oltu ilçemize 2 bin 800 dekar alanda ekilmek üzere 300 çiftçimize sertifikalı 56 ton buğday dağıttık. Bu bağlamda bir önceki yıla göre 2800 dekar daha çok üretim olacak bu zor sıkıntılı dönemde her ülke kendi gıdasını güvene almak için bu tür destekler veriyor bu sıkıntılı süreçte Devletimiz çiftçimizin yanında biz diyoruz ki hayat eve sığar tohumsa toprağa sığar bu anlamda çiftçimizle üretime devam ediyoruz bol ve bereketli bir yıl diliyoruz Sayın Cumhur Başkanımıza ve Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.
Oltu'nun Dutlu Mahallesinden Çiftçi Mustafa Esen ise "Şuan ilçe tarımımızın verdiği tohumları teslim aldık sağ olsunlar bizleri bu imkanları sağlayan başta Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza,İlçe Tarım Müdürümüze ve Personeline teşekkür ederiz" dedi.
Oltu'nun Başbağlar Mahallesi Muhtarı Muhammet Mutlu, "Önce Cumhurbaşkanımıza Tarım Bakanımıza teşekkür ederiz bir karış yerimiz boş kalmasın deyip bütün tarlalarımızı ekim yaptık. Bize bu imkanı sunan devletimize çok teşekkür ederim. İnşallah bu sezon verimli geçer" dedi. Oltu’da 300 çiftçiye yüzde 75 hibeli 56 ton buğday tohumu dağıtıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Erzurum, Oltu, Genel
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