15.07.2019 03:50
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Oltu'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Oltu

ERZURUM'un Oltu ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Oltu'da saat 03.15'te Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, ilçe merkezinin yanı sıra, köyle ve yakın ilçelerde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini 5 kilometre, merkez üssünü ise Oltu'nun Başaklı Mahallesi olarak açıkladı. KRDAE verilerine göre, bu depremin ardından 03.25'te 2.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi.


- Oltuerzurum
Kaynak: DHA
AFAD, Oltu, Güncel

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