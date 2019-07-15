15.07.2019 06:40
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Erzurum'da art arda iki deprem! Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Erzurum'un Oltu ilçesinde 4,5 ve 2,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar, korkudan dolayı geceyi sokakta geçirdi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE)göre 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme uykuda yakalan vatandaşlar, sabaha kadar dışarıda bekledi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) depremin büyüklüğünü 4,5, derinliğini 5 kilometre, merkez üssünü ise Oltu'nun Başaklı Mahallesi olarak açıkladı. KRDAE verilerine göre, bu depremin ardından 03.25'te 2,2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi.

VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe merkezinde sarsıntıyı hisseden birçok vatandaş geceyi sokakta ya da araçlarında geçirdi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, depremin etkisi bugün yapılacak incelemeler sonucu tespit edilecek.

Erzurum'da art arda iki deprem! Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
Kaynak: DHA
Erzurum, AFAD, Oltu, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (2)
VATANDAŞ: Allah korusun
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DADS: Oltu sabah yine sallandı 3, 9 şiddetinde allah korusun beterinden saklasın
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