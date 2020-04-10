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Oltu'da ahıra giren vaşak 19 tavuğu telef etti

Oltu'da ahıra giren vaşak 19 tavuğu telef etti -17 saat ahırda mahsur kalan vaşak Erzurum Milli Park ve Oltu ilçe tarım müdürlüğünden ekiplerince tüfekle bayıltılarak çıkardı Erzurum'un Oltu ilçesinde aç kalan Vaşak ilçe merkezine inerek ahıra girdi.

10.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:44
Oltu 'da ahıra giren vaşak 19 tavuğu telef etti
-17 saat ahırda mahsur kalan vaşak Erzurum Milli Park ve Oltu ilçe tarım müdürlüğünden ekiplerince tüfekle bayıltılarak çıkardı
ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde aç kalan Vaşak ilçe merkezine inerek ahıra girdi. 19 tavuğu telef eden Vaşak ahırda mahsur kaldı.
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak dün akşam Oltu Şehitler mahallesi Zennum Sokak'ta Mümine Vural'ın ahırının havalandırmasından içeriye girdi. Ahırda bulunan 19 tavuğu telef eden vaşak ahırda mahsur kaldı.
Munine Vural, "Sabah ahırın kapısını açtım tavuklarımın bir kaçını yerde yatarken gördüm sonra arkaya doğru baktığımda önce Aslan sandım meğerse vaşakmış korkup dışarı kaçtım. Telefon açtım yeğenlerime onlar geldiler. Ben dul bir bayanım tavuklarımın zararını kim karşılayacak"" dedi.
Munune Vural'ın yeğeni Emrah Vural, "Mahallemizdeki ahırın havalandırmasından aşağıya bir vaşak inmiş tavukların seslerine geldik ahıra geldiğimizde 19 tavuğumuz telef olduğunu gördük. Milli parklara haber verdik vaşakta ahırda sindi bekliyor yaklaşınca hırlıyor" dedi.
Yaklaşık 17 saat ahırda mahsur kalan vaşağı Erzurum Milli Parklarda görevli Selçuk Albayrak ve Oltu ilçe tarım müdürlüğünden ekipler vaşağı ahırda tüfekle bayıltıp çıkardılar.
Vaşağın önce veteriner kontrolünden geçirdikten sonra vaşak uyandıktan sonra doğal ortamına bırakılacak. Oltu’da ahıra giren vaşak 19 tavuğu telef etti

Kaynak: İHA

Etiketler: Erzurum, Oltu, Genel
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