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Oltu'da besicilerin kapalı canlı hayvan pazarı memnuniyeti

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan Oltu Kapalı Canlı Hayvan pazarının hizmete girmesiyle hayvan üreticileri pazarda rahat bir nefes aldılar.

21.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:24 Oltu'da besicilerin kapalı canlı hayvan pazarı memnuniyeti
Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan Kapalı Canlı Hayvan pazarının hizmete girmesiyle hayvan üreticileri pazarda rahat bir nefes aldılar.

Daha önceki Pazar yerinde hayvanları meydanda tutabilmek için Pazar süresince hayvanların etrafında koşturup duran besiciler, kapalı pazar sayesinde hayvanları verilen bölmeye kapatıp pazarı çok rahat bir şekilde dolaşıp piyasa araştırması yapabiliyorlar.

Besiciler, ilçede yapılan modern hayvan pazarının kendileri için büyük bir şans olduğunu belirterek, "Kapalı hayvan pazarını yapanlardan Allah razı olsun. Eskiden pazarda çok sıkıntı yaşıyorduk. Artık rahat bir şekilde hayvan alış satışları yapılabiliyor" dedi.

Pazarda tosun satışları iyi seviyede olurken inek ve düvelerin satışlarının yok denecek kadar az olduğu belirtildi. - ERZURUM

Erzurum, Oltu, Güncel

Kaynak: İHA

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