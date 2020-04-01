Oltu'da cenaze namazı kılınan alanda koronavirüs önlemi
Erzurum'un Oltu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cenaze namazlarında sosyal mesafeyi korumaya yönelik düzenleme yapıldı.
01.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:04
Erzurum 'un Oltu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cenaze namazlarında sosyal mesafeyi korumaya yönelik düzenleme yapıldı.
İlçede salgın tedbirleri kapsamında cenaze namazı kılınan alana iki metre mesafeyle işaretler bırakıldı. İlçe halkı bu şekilde sosyal mesafe kuralına uyarak cenaze namazlarına katılabilecek.
Oltu Kaymakamı Şenol Turan, İlçe Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktutan'a çalışmasından ötürü teşekkür etti.
Cenaze merasimlerine 65 yaş üstü olan ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar katılmayacak.
İlçede salgın tedbirleri kapsamında cenaze namazı kılınan alana iki metre mesafeyle işaretler bırakıldı. İlçe halkı bu şekilde sosyal mesafe kuralına uyarak cenaze namazlarına katılabilecek.
Oltu Kaymakamı Şenol Turan, İlçe Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktutan'a çalışmasından ötürü teşekkür etti.
Cenaze merasimlerine 65 yaş üstü olan ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar katılmayacak.
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Kaynak: AA