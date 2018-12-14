Oltu' da 'Dil ve Lisan' Konulu Panel Yapıldı

Atatürk Üniversitesi Oltu
Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nin organize ettiği 'Dil ve Lisan' konulu panel Atatürk Üniversitesi Bilimler Fakültesi Oltu Beşeri ve Sosyal salonunda gerçekleştirildi.
Panel Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Aslan Gülcü yaptı. Paneli Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Tuncay Ceylan
yönetti.
Panelin konuşmacılarından Oltu Kaymakamı Şenol Turan
, 'Dilde Başkalaşma Üslup' konusunda konuştu. Kafkas Üniversitesi
'nden Doç.Dr. Mithat Durmuş 'Dilimiz Kimliğimiz' konulu konuşma yaptı. Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ufuk Şimşek
'Bir Aidiyet Biçimi Olarak Milli Kimlik' konulu konuşma yaptı.
Panel sonunda Oltu Kaymakamı Şenol Turan yazmış olduğu kitabı imzalayarak öğrencilere hediye etti. Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Aslan Gülcü, konuşmacılara panele katılım belgesi verdi.
Panele, AK Parti ilçe Başkanı Eftal Gülcü, Ticaret Odası Başkanı Baki Karaca
ve çok sayıda öğrenci katıldı. - ERZURUM
Atatürk Üniversitesi,Oltu
14 Aralık 2018 Cuma 11:55