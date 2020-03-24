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Oltu'da halk pazarı Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı

Oltu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarının kapatıldığı bildirildi.

24.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:34
Oltu'da halk pazarı Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı
Oltu 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarının kapatıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan anonsta, "İlçemizde çarşamba günleri kurulan halk pazarı, koronavirüs önlemleri kapsamında ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştır." denildi.
Önceki gün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan kararla da cumartesi günleri kurulan hayvan pazarı ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Oltu, Güncel

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