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Oltu'da İlköğretim Haftası etkinlikleri

Oltu ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

13.09.2019 13:08Oltu'da İlköğretim Haftası etkinlikleri
Oltu ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Ortaokulu tarafından düzenlenen programda, Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.
Okulun salonunda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Öğrencilerin şiir okumasıyla son bulan programa, Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Binbaşı Lütfi Sürücü, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Temel Demir, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Oltu, Güncel

Kaynak: AA

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