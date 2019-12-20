Haberler » Güncel » Oltu'da kadına yönelik şiddet toplantısı - Haber

Oltu'da kadına yönelik şiddet toplantısı

Oltu Kaymakamlığı toplantı salonunda kadına yönelik şiddet toplantısı yapıldı.

20.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:21 Oltu'da kadına yönelik şiddet toplantısı
Kaymakamlığı toplantı salonunda kadına yönelik şiddet toplantısı yapıldı.

Oltu Kaymakamlığı toplantı salonunda "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Merkezi Planı" toplantısı kurum ve kuruluş müdürlerine sinevizyon eşliğinde anlatıldı.

Toplantının açılış Konuşmasını Oltu Kaymakamı Şenol Turan yaptı. Daha sonra Oltu Sosyal Hizmetler görevlisi Emine Avcı tarafından sunum yapıldı. Şiddete maruz kalmış kadınlara yönelik yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Emine Avcı, "Kadına şiddeti önleme ve izleme merkezine gelen iddianame doğrultusunda şiddet mağduru kadınların ikamet adreslerine giderek kadınlarla görüşme yapıp sorunu çözmeye çalışıyoruz" dedi.

Toplantıda şiddete maruz kalmış kadınların nerelere başvurulacağı anlatıldı.

Toplantıda ayrıca Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Altan Bayındır, bir konuşma yaparak panele katılanlara şiddete maruz kalan kadınların kanuni hakları ve izleyecekleri yol hakkında bilgi verdi. - ERZURUM

Şenol Turan, Oltu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:24   Erzurum 12 yılda 3 bin 198 hasta kurtardılar - Haber
14:24   78 yaşındaki alzaymır hastasından 24 gündür haber alınamıyor - Haber
14:24   Giresun'da hakkında yakalama kararı olan FETÖ şüphelisi gözaltına alındı - Haber
14:23   Girişim dünyasının liderleri ScaleUp Summit Ankara'da buluştu - Haber
14:19   Başdeğirmen'den zabıtaya: "Amacımız vatandaşımızı kırmak değil, diyalogla bu havayı teneffüs... - Haber
12:56   Son dakika: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
12:05   Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu - Haber
12:04   İngiltere'den Nepal'e yürüyerek giden kadın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti - Haber
11:53   Sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona düştü - Haber
20.12.2019 14:26:17