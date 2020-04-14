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Oltu'da kilit parke taşı ve beton üretim tesisinin temeli atıldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde, kilit parke taşı ve beton üretim tesisinin temeli atıldı.

14.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:16
Oltu'da kilit parke taşı ve beton üretim tesisinin temeli atıldı
Erzurum 'un Oltu ilçesinde, kilit parke taşı ve beton üretim tesisinin temeli atıldı.
İlçede, Oltu Belediyesinin öncülüğünde 6 belediyenin ortaklığı ile kurulacak olan kilit parke ve beton üretim tesisinin temeli atılması sebebiyle tören düzenlendi.
Oltu'nun yanı sıra Tortum, Narman, Olur, Şenkaya ve Uzundere belediyelerinin ortaklığı ile 15 bin metrekare araziye kurulacak kilit parke ve beton tesisinin ilk harcı Oltu Kaymakamı Şenol Turan'ın katılımıyla atıldı.
Dualar okunup kurban kesilen törende konuşan Kaymakam Turan, tesisin hayırlı olmasını dileyerek, tesisin belediyelerin ortak çalışmalarına yönelik güzel örneklerden birisi olduğunu söyledi.
Günlük 36 bin kilit parke taşı üretebilecek kapasitede planlanan tesisin yapımının yaz ortasına kadar yetiştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Şenol Turan, Erzurum, Oltu, Güncel
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