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Oltu'da korkutan yangın

Oltu'da korkutan yangınERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Obayayla Mahallesi'nde odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu.

25.10.2019 21:45
Oltu'da korkutan yangın
ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Obayayla Mahallesi'nde odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu. Elektrik kablosundan çıkan yangında ahır, merek ve odunluk yanarak kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısında Oltu Obayayla mahallesinde elektrik kablosundan çıkan yangında Yusuf Uygur'a ait Ahır, Merek ve odunluk yandı.
Erzurum Büyükşehir Oltu İtfaiye ekipleri iki araçla ve Oltu Belediyesi iş makinesiyle yaklaşık beş saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldılar. Yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi olası büyük bir faciayı önledi.
Oltu'da korkutan yangın

Erzurum, Oltu, Yerel

Kaynak: İHA


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