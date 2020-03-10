Oltu'da tır devrildi: 1 yaralı
Oltu ilçesinde ot yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
10.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:08
Oltu ilçesinde ot yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Oltu-Olur kara yolunun sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ot yüklü tır, Coşkunlar mevkisinde devrildi. Kazada tır sürücüsü hafif yaralandı.
İtfaiye ekipleri, ot birikintilerinin savrulduğu kara yolunda temizleme çalışması yürüttü.
Oltu-Olur kara yolunun sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ot yüklü tır, Coşkunlar mevkisinde devrildi. Kazada tır sürücüsü hafif yaralandı.
İtfaiye ekipleri, ot birikintilerinin savrulduğu kara yolunda temizleme çalışması yürüttü.
Kaynak: AA
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