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Oltu'da tır devrildi: 1 yaralı

Oltu ilçesinde ot yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

10.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:08
Oltu'da tır devrildi: 1 yaralı
Oltu ilçesinde ot yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Oltu-Olur kara yolunun sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ot yüklü tır, Coşkunlar mevkisinde devrildi. Kazada tır sürücüsü hafif yaralandı.
İtfaiye ekipleri, ot birikintilerinin savrulduğu kara yolunda temizleme çalışması yürüttü.

Kaynak: AA

Etiketler : Oltu, Güncel
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